شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خليفة بن سلمان : المملكة وفرت أعلى درجات الوقاية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام في ظل إجراءات احترازية شديدة الدقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وبما يوليه خادم الحرمين الشريفين من جهود مخلصة في إقامة مناسك الحج عاماً بعد عام وفي مختلف الظروف وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن.

وأثنى سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على المواقف النبيلة للملك المفدى وجهوده المتواصلة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين بما منّ الله عليه به من نعمة الصحة والعافية، داعياً الله -عز وجل- أن يمتعه بموفور الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد لمواصلة جهوده الخيرة ومساعيه المباركة -رعاه الله- في قيادة المملكة العربية السعودية.

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وعبر سموه عن خالص التهاني والتبريكات للملك المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة الكريمة وأمثالها على خادم الحرمين الشريفين وعلى الشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.ونوه رئيس الوزراء بمملكة البحرين، في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بجهود حكومة المملكة في إقامة شعائر موسم الحج هذا العام، وعدها أداء لرسالة المملكة النبيلة في خدمة الدين الحنيف.

وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معبراً عن بالغ الاعتزاز والفخر بوشائج القربي والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وهنأ سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على المساعي الكبيرة التي تبذل لخدمة حجاج بيت الله الحرام.