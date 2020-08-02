شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يرتفع إلى 85.6 % والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي، حول فيروس «كورونا» المستجد، عن ارتفاع نسبة التعافي إلى 85.6 %، وخروج 1890 حالة من المستشفيات عقب شفائها، وتسجيل 21 وفاة، و1573 إصابة جديدة، وذلك خلال 24 ساعة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة»، أمس، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 277.478 حالة، من بينها 37.043 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2016 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 237.548 حالة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 2887 حالة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 85.6 %، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الحالات 1.04 %. وجاءت أعلى مدن ومحافظات المملكة تسجيلًا للإصابات، كالتالي: الرياض «102»، مكة المكرمة «89»، الدمام «72»، الهفوف «61»، المدينة المنورة «55»، خميس مشيط «52»، حائل «51». أما أعلى المدن تسجيلًا لحالات التعافي فهي: الرياض «196»، مكة المكرمة «160»، الهفوف «133»، المبرز «101»، الدمام «97»، جدة «92»، حفر الباطن «87»، الطائف «74»، خميس مشيط «54»، المدينة المنورة «52».