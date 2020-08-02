شكرا لقرائتكم خبر عن % 31 زيادة في أسرة العناية المركزة بمستشفيات تبوك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة تبوك لكافة القطاعات بنسبة 31 %، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، وبما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي الخطوة استكمالًا لما أعلنته «الصحة» مؤخرًا عن إضافة 3280 سرير عناية مركزة، خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية بجميع مناطق المملكة، وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك استمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر % 31 زيادة في أسرة العناية المركزة بمستشفيات تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.