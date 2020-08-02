شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كلي وجزئي لـ 420 ذبيحة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مسالخ أمانة محافظة الأحساء الثلاثة «المركزي، ومدينة العمران، ومدينة العيون» في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، ذبح ما يتجاوز 10 آلاف ذبيحة من الأنعام «ضأن، أبقار، جِمال»، وسط تنفيذ الخطط والبرامج المستمرة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد

وأشار المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، إلى أن المسالخ الرئيسية سجلت إعداما جزئيا لـ 405 ذبائح، فيما أعدمت 15 ذبيحة بالكامل، وتأتي تلك الإعدامات بعد خضوع الذبيحة لكشف الطبيب البيطري، عبر تنفيذ برامج وآليات مستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح.

وأبان بووشل، بأن مراحل استلام وتسليم الأضاحي عبر خطوات مرحلية تتضمن «تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر حسب ألوان المجموعات، وبعدها يتم إعطاء «المواطن، المقيم» الرقم الخاص بهما، ويُراعى في ذلك وقت الدخول والاستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة، تلاشياً للانتظار الطويل، كما تم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر، للتأكد من سلامتها قبل الذبح، ومضاعفة عدد الجزارين، والتأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً، حيث تم توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسلخ، كما تم استبدال جميع أدوات الذبح ووسائل نقل الذبائح وخلافه.

ولفت إلى تنامي الوعي لدى المواطن والمقيم بأهمية وضرورة ذبح ذبائحهم في المواقع المخصصة لذلك «المسالخ» في بيئة مخصصة، تتم فيها عمليات الذبح بمراحل عدة بدءاً من الفحص البيطري للذبيحة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك تحت إشراف ومراقبة مسؤولي الأمانة.

وعلى صعيد متصل، واصلت أعمال لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية لليوم الثاني بضبط المسالخ العشوائية، والتي بلغت إجمالي ما تم ضبطه خلال اليوم الأول والثاني من العيد، 22 مسلخا عشوائيا،، وضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من 80 ذبيحة، بحسب لوائح الأنظمة والجزاءات البلدية.