شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لنزلاء السجون بمعايدة ذويهم والان نبدء بالتفاصيل

عايدت سجون المنطقة الشرقية نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا والحلويات على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات. وسمحت سجون الشرقية، للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء. وتأتي الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في كافة المناسبات المختلفة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.

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