شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملحمة ومطبخ مخالفين بعنك والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية م.محمد الحسيني، أن ذلك يأتي ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية في أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية، بالإضافة إلى نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وحذر من الذبح العشوائي لما له من نتائج سلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، الأمر الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، وأيضًا يعرض الذبائح للفساد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضها للملوثات الخارجية، مؤكدا أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم.
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