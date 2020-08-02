شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة جاهزية المرافق الصحية ميدانيا والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيارة بهدف تهنئة أبطال الصحة المكلفين بالعمل خلال إجازة العيد، والوقوف على الجاهزية الدائمة للمرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم وتكامل الخدمات الصحية التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على المرافق للعمل على حلها، وحرصاً على الالتقاء بالمواطنين والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم حيال الخدمات الصحية في أماكن وجودهم لتطوير الأداء وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم وفق تطلعاتهم.
يذكر أن الجولة التفقدية شملت طوارئ مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومركز الفحص الموسع «تأكد»، وعيادة «تطمن» بالجشة، ومستشفى العمران العام.
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