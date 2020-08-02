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تعليم تبوك يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور

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2020-08-02

تعليم تبوك يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر برنامج نور

متابعات الخليج 365 - تبوك

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المنطقة الحكومية إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي التي توفرها شركة تطوير الخدمات التعليمية بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1442 هـ عبر برنامج نور .

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وكشفت الشركة عن تخصيص 11 قناة لتحقيق التواصل والتفاعل مع المستفيدين من الخدمة، ومنها استقبال الاتصالات من قبل مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني، (8001231000) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة للشركة تحت اسمها الموحد (TatweerTc).



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