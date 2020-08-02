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رصد المصور "سعد آل مداوي" مشاهد الضباب المتموج، عصر أمس السبت، في مشاهد نادرة من قمم الجبال بتنومة.
وقال المصور سعد آل مداوي لـ"الخليج 365"، إن التوفيق حالفه بالتقاط صور للسحاب المنخفض يصعد من تهامة إلى مرتفعات تنومة في شكل أمواج بحر، وذلك بعد يوم ماطر، لافتًا إلى أن لقطات السحاب المنخفض لاقت الإعجاب والإشادة، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقع غرب تنومة أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر، وتشهد هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة إذ تهطل الأمطار عليها لنحو خمس ساعات في اليوم ويغطي سماءها الضباب والسحاب بشكل كثيف.
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من الجو.. مشاهد نادرة لضباب كموج البحر يغطي مرتفعات تنومةسويد الحارثي الخليج 365 2020-08-02
رصد المصور "سعد آل مداوي" مشاهد الضباب المتموج، عصر أمس السبت، في مشاهد نادرة من قمم الجبال بتنومة.
وقال المصور سعد آل مداوي لـ"الخليج 365"، إن التوفيق حالفه بالتقاط صور للسحاب المنخفض يصعد من تهامة إلى مرتفعات تنومة في شكل أمواج بحر، وذلك بعد يوم ماطر، لافتًا إلى أن لقطات السحاب المنخفض لاقت الإعجاب والإشادة، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقع غرب تنومة أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر، وتشهد هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة إذ تهطل الأمطار عليها لنحو خمس ساعات في اليوم ويغطي سماءها الضباب والسحاب بشكل كثيف.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:33 AM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:55 AM
وثقتها عدسة المصور "آل مداوي" وتداولها مستخدمو وسائل التواصل
رصد المصور "سعد آل مداوي" مشاهد الضباب المتموج، عصر أمس السبت، في مشاهد نادرة من قمم الجبال بتنومة.
وقال المصور سعد آل مداوي لـ"الخليج 365"، إن التوفيق حالفه بالتقاط صور للسحاب المنخفض يصعد من تهامة إلى مرتفعات تنومة في شكل أمواج بحر، وذلك بعد يوم ماطر، لافتًا إلى أن لقطات السحاب المنخفض لاقت الإعجاب والإشادة، وتداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقع غرب تنومة أجمل الجبال ذات الطبيعة البكر، وتشهد هذه الأيام مناظر طبيعية جميلة إذ تهطل الأمطار عليها لنحو خمس ساعات في اليوم ويغطي سماءها الضباب والسحاب بشكل كثيف.
، من الجو.. مشاهد نادرة لضباب كموج البحر يغطي مرتفعات تنومة ،
المصدر : الخليج 365
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