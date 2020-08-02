محمد بن مسعود - الدمام - ‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق. كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.وزارة النقل سيول "نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد فهد الغبيوي الخليج 365 2020-08-02 حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق. كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع. 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 Advertisements 01:32 AM اخر تعديل 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 02:54 AM ‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع ‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق. كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع. ، "نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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