، مؤذن المسجد الحرام يشيد بجهود الشؤون الإسلامية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ،

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أشاد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام من خلال تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
ولفت بقري إلى أن جهود الوزارة مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية جهود تذكر فتشكر.
وأضاف بقري لقد تشرفت برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة منذ سبع سنوات متتالية حيث منّ الله عليّ هذا الفضل وعلى هذه النعمة العظيمة لاجتماعه في هذا اليوم شرف الزمان والمكان.
وكشف عن أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير .
ورفع شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر والمقدسة، سائلاً الله بأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاعر المقدسة
مؤذن المسجد الحرام يشيد بجهود الشؤون الإسلامية في خدمة حجاج بيت الله الحرامعبدالله العنزي الخليج 365 2020-08-02
أشاد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام من خلال تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
ولفت بقري إلى أن جهود الوزارة مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية جهود تذكر فتشكر.
وأضاف بقري لقد تشرفت برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة منذ سبع سنوات متتالية حيث منّ الله عليّ هذا الفضل وعلى هذه النعمة العظيمة لاجتماعه في هذا اليوم شرف الزمان والمكان.
وكشف عن أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير .
ورفع شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر والمقدسة، سائلاً الله بأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
01:00 AM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:54 AM
"بقري": 7 سنوات متتالية في مكبرية نمرة والأذان بالحرم شرف
أشاد مؤذن المسجد الحرام ومسجد نمرة بمشعر عرفات الشيخ عماد بقري، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حج هذا العام من خلال تقديم العديد من البرامج الدعوية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
ولفت بقري إلى أن جهود الوزارة مشهودة ومحل إشادة وتقدير وما رأينا في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من تنظيم دقيق دون حصول أي ازدحام وتطبيق البروتوكولات الصحية جهود تذكر فتشكر.
وأضاف بقري لقد تشرفت برفع الأذان في مسجد نمرة بمشعر عرفة منذ سبع سنوات متتالية حيث منّ الله عليّ هذا الفضل وعلى هذه النعمة العظيمة لاجتماعه في هذا اليوم شرف الزمان والمكان.
وكشف عن أنه لم يتأخر عن الأذان في الحرم يومًا واحدًا بل كان يحضر قبل الصلاة بساعة كاملة إذا كانت نوبته في الأذان، مؤكدًا أن الأذان في الحرم شرف كبير .
ورفع شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها غير المحدود لضيوف الرحمن وتطوير المشاعر والمقدسة، سائلاً الله بأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
، مؤذن المسجد الحرام يشيد بجهود الشؤون الإسلامية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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