شكرا لمتابعة خبر عن تحذير لمستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب من السيول. حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمهد الذهب من السيول. وقالت الوزارة في تحذيرها: " تنبيه لمستخدمي طريق صفينة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لفتح السد وعبور المياه على الطريق لسلامتكم جرى التنويه ". ودعا فرع الوزارة بالمدينة المنورة السائقين للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة، حيث تشهد نشاطا للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدن في مدى الرؤية.

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