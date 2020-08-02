بالفيديو.. مواطن ينقذ كلبًا عالقًا إثر أمطار المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة المنورة، وثق مقطع فيديو أمس السبت، لحظة إنقاذ مواطن شاب لكلب علق بين الصخور.
وأظهر المقطع الكلب عالقا تحت الصخور، فيما سارع الشاب لإنقاذه برفع صخرة ضخمة كادت تتسبب في موته.
وتشهد المدينة منذ ما يزيد على أسبوع أمطارًا غزيرة متفاوتة أثرت على معظم القرى والمراكز التابعة لها.
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