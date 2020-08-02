شكرا لمتابعة خبر عن "سبعينية" تحفظ القرآن كاملاً بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

احتفل ذوو سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا بالبديع في محافظة الأفلاج مساء اليوم بحفظها القرآن كاملًا

وجاء ذلك بعد أنه لالتحاق بدار ميمونة بالبديع التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج على الرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب وبعد تنوع طرق التعلم بدأت تحفظ بالتلقين وسماع أصوات القراء حتى حفظت القرآن كاملاً بعد مشوار 25 عامًا في حفظه.

ويذكر أن جمعية ‏تحفيظ القرآن في الأفلاج ‏يدرس بها أكثر من 2000 طالب وطالبة، ويتبع لها 4 مكاتب إشرافية، وبها 19 دارًا نسائية متخصصة لحفظ كتاب الله.