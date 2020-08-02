شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة ونشكر خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد "أحمد الشمري"، أحد أبطال ميادين الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، أن ما تحقق خلال الحج هو تتويج للجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأعرب الحاج "الشمري" عن سعادته بقبوله ضمن وفد الرحمن للحج الاستثنائي الذي توافرت فيه كل أسباب الراحة والطمأنينة والخدمات المتميزة التي قدمتها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج.

وأوضح"الشمري" أن الله شرفه بأن يكون أحد المدافعين بميادين الشرف والكرامة عن أقدس وأطهر البلاد، مشيرًا إلى أن إصابته هي وسام شرف وعز يفتخر به.