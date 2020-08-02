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شكرا لمتابعة خبر عن 427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة مكة المكرمة عن تسجيل مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 427 حالة تعافٍ من فيروس كورونا آخر 24 ساعة .
وأوضحت إمارة مكة من خلال انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة أن العاصمة المقدسة جاءت في مقدمة حالات التعافي بـ 160 حالة ثم جدة 92 حالة تعافٍ وثالثًا الطائف 74 حالة .
في حين تراوحت باقي حالات التعافي موزعة ما بين مدن المنطقة 18 حالة تعافٍ إلى حالتي تعافٍ ولله الحمد .
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