شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. غيوم تنومة عسير تُشكل منظر مبهر فوق المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهرت صور متداولة، غيوم تنومة عسير في شكل مبهر وسط أمطار تشهدها مرتفعات المنطقة. أظهرت صور متداولة، غيوم تنومة عسير في شكل مبهر وسط أمطار تشهدها مرتفعات المنطقة. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، حتى فجر غدًا الأحد.

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