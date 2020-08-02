غرامة 114 ألف ريال لمخالفين بالرياض لعدم ارتداء الكمامة

لم يتبعوا الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا..
غرمت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، 114 شخصًا ألف ريال لكل منهم؛ بسبب عدم ارتدائهم الكمامات.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية؛ لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.
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