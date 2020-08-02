بلدية ذهبان تصادر 26 دراجة نارية مخالفة بخليج سلمان

كثفت بلدية ذهبان الفرعية التابعة لأمانة جدة حملتها على شاطئ "خليج سلمان" لمنع ممارسي تأجير الدراجات النارية "الدبابات"، حيث نتج عنها مصادرة 26 دراجة نارية مخالفة، وذلك بمشاركة حرس الحدود. وأوضحت رئيس بلدية ذهبان شذى المهنا، أن الحملة شارك فيها عدد من المراقبين من إدارة المراقبة بالبلدية، حيث جرى إزالة المخالفات التي يتم تشغيلها بصورة غير نظامية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.



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