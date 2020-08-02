استمرت الحالة المطرية على عدد من مناطق الجنوب، وتصدرت محافظة الدرب شمال منطقة جازان قائمة المحافظات الأكثر تضررا بالمنطقة، وتلقى الدفاع المدني 300 بلاغ، كما تسببت السيول التي شهدتها منطقة الباحة بفيضان العديد من السدود، علاوة على تلقي 520 بلاغا تم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية. جازان تضرر 70 منزلا في الدرب وصامطة تضرر 40 مركبة Advertisements الباحة إغلاق 3 عقبات احترازيا سقوط أعمدة إنارة وأسوار منازل



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 820 بلاغا لمواجهة تداعيات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.