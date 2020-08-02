السعودية اليوم / تونس تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة جديدة



تونس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1552 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

01:34ت م

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تونس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد محلية وحالة وافدة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1552 حالة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 51 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //01:34ت م0194

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