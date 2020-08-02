السعودية اليوم / مرور المدينة المنورة يُنفذ خطته الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك



المدينة المنورة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

نفذت إدارة المرور بالمدينة المنورة خطتها الميدانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال توزيع كوادرها البشرية والآلية لتنظيم الحركة المرورية بطرقات وميادين المنطقة.

كما تعامل مرور المنطقة مع طُرقات المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة على مدى الأيام الماضية من خلال تأمين المداخل والمخارج بما يظمن إنسيابية الحركة المرورية، إلى جانب تحويل بعض الطرق مؤقتاً إلى طرق بديلة حتى تلاشي مرور المياه المنحدره من الجبال والمرتفعات المحيطة حرصاً على سلامة الجميع.

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01:16ت م

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