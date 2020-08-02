السعودية اليوم / الأرصاد : سحب رعدية ورياح نشطة على محافظات جدة والليث ورابغ



جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل محافظات جدة ، والليث، ورابغ والأجزاء المجاورة وتستمر إلى الساعة الرابعة من صباح يوم الغد .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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