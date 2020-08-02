السعودية اليوم / مصر تسجل 238 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 حالة وفاة



القاهرة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر 238 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94316 حالةً ضمنهم 41137 حالةً شفاء، و 4834 حالة وفاة.

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00:25ت م

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القاهرة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر 238 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 29 حالة وفاة، وتعافي 1499 شخصاً ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41137 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94316 حالةً ضمنهم 41137 حالةً شفاء، و 4834 حالة وفاة.// انتهى //00:25ت م0188

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