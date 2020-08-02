، بالفيديو.. السيول تحتجز سكان قرية الفريشة بمحايل وتلتهم السيارات ،

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في كل لحظة يشاهد أهالي المنطقة الجنوبية نشرة الأحوال الجوية يستبشر الجميع بهطول الأمطار، باستثناء أهالي قرية الفريشة التابعة لمحافظة محايل عسير الذين تختلط فيها مشاعر الفرح بهطول الأمطار بالقلق والخوف الشديد على طرقهم الترابية التي سرعان ما تتحول إلى خنادق تتربص بأبناء القرية العائدين إليها أو الخارجين منها.
معاناة امتدت سنين ووعود كلها سراب في سراب من قِبل الجهات المعنية في إنهاء تلك المعاناة.
وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها القرية أمس قد تسببت في عزل السكان عن العالم الخارجي واحتجازهم والتهام مركباتهم من جراء عرق الطريق الذي يخدم خمس قرى تقريبًا وبعدد سكان يتجاوز الـ 500 نسمة وناشد كل من إبراهيم الطحاني وحسن عبدالله عسيري وسالم علي عسيري وعبدالله حسن عسيري نيابة عن أهالي تلك القرى المتضررة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بوضع حد لتلك المعاناة التي يعيشونها مع كل قطرة مطر.
بالفيديو.. السيول تحتجز سكان قرية الفريشة بمحايل وتلتهم السياراتمحمد طيران الخليج 365 2020-08-02
في كل لحظة يشاهد أهالي المنطقة الجنوبية نشرة الأحوال الجوية يستبشر الجميع بهطول الأمطار، باستثناء أهالي قرية الفريشة التابعة لمحافظة محايل عسير الذين تختلط فيها مشاعر الفرح بهطول الأمطار بالقلق والخوف الشديد على طرقهم الترابية التي سرعان ما تتحول إلى خنادق تتربص بأبناء القرية العائدين إليها أو الخارجين منها.
معاناة امتدت سنين ووعود كلها سراب في سراب من قِبل الجهات المعنية في إنهاء تلك المعاناة.
وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها القرية أمس قد تسببت في عزل السكان عن العالم الخارجي واحتجازهم والتهام مركباتهم من جراء عرق الطريق الذي يخدم خمس قرى تقريبًا وبعدد سكان يتجاوز الـ 500 نسمة وناشد كل من إبراهيم الطحاني وحسن عبدالله عسيري وسالم علي عسيري وعبدالله حسن عسيري نيابة عن أهالي تلك القرى المتضررة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بوضع حد لتلك المعاناة التي يعيشونها مع كل قطرة مطر.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:24 AM
معاناة مستمرة مع كل قطرة مطر .. ومطالبات بتدخل أمير عسير لإنهاء الأزمة
في كل لحظة يشاهد أهالي المنطقة الجنوبية نشرة الأحوال الجوية يستبشر الجميع بهطول الأمطار، باستثناء أهالي قرية الفريشة التابعة لمحافظة محايل عسير الذين تختلط فيها مشاعر الفرح بهطول الأمطار بالقلق والخوف الشديد على طرقهم الترابية التي سرعان ما تتحول إلى خنادق تتربص بأبناء القرية العائدين إليها أو الخارجين منها.
معاناة امتدت سنين ووعود كلها سراب في سراب من قِبل الجهات المعنية في إنهاء تلك المعاناة.
وكانت الأمطار والسيول التي شهدتها القرية أمس قد تسببت في عزل السكان عن العالم الخارجي واحتجازهم والتهام مركباتهم من جراء عرق الطريق الذي يخدم خمس قرى تقريبًا وبعدد سكان يتجاوز الـ 500 نسمة وناشد كل من إبراهيم الطحاني وحسن عبدالله عسيري وسالم علي عسيري وعبدالله حسن عسيري نيابة عن أهالي تلك القرى المتضررة الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بوضع حد لتلك المعاناة التي يعيشونها مع كل قطرة مطر.
، بالفيديو.. السيول تحتجز سكان قرية الفريشة بمحايل وتلتهم السيارات ،
المصدر : الخليج 365
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