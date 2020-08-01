شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار الخير تروي أرض المدينة والان نبدء بالتفاصيل

هطلت على منطقة المدينة المنورة، مساء أمس, أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت مراكز، المليليح، والمندسة، وضعه، وغراب، والنقمي، وأبا الدود، وغيرها من المراكز والقرى المجاورة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض. جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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