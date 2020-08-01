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الحجاج يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى 

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رفع حجاج بيت الله الحرام التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

جاء ذلك على هامش حفل المعايدة الذي نظمته اللجنة الثقافية بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، من خلال الشاشات الافتراضية، وتبادل الجميع فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، وقدمت فيه اللجنة هدايا رمزية للحجاج.

كما قدم الحجاج التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي أجريت له، سائلين الله له موفور الصحة والعافية.

وأجمع الحجاج على التنويه والإشادة بما قدم لهم من خدمات نوعية منذ بدء رحلة الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حرصت خلالها المملكة على إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج؛ ليؤدوا حجهم بسلام آمنين، وتسخير كل وسائل السلامة والراحة لهم.

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