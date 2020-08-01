شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 585 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

وفي السياق، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 183 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، إنه تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.