- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مدير الصحة العالمية يشيد بإجراءات المملكة لتأمين الحجاج ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير الصحة العالمية يشيد بإجراءات المملكة لتأمين الحجاج ضد كورونا
دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان اتخاذها
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنّأ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقال في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك: “أود أن أستهل كلمتي متمنيًا لجميع المسلمين أينما كانوا عيد أضحى مباركًا، وأود أن أهنئ المملكة العربية السعودية على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان”.
وأضاف: “هذا دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان ويجب عليها أن تتخذها من أجل التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر ليس سهلًا، ولكنه ممكن، فالجائحة لا تعني أن الحياة يجب أن تتوقف”.
وتابع: يجب علينا جميعًا أن نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس، وأن نتخذ الخطوات اللازمة لاستئناف حياتنا بينما نحمي أنفسنا وغيرنا، خصوصًا الفئات الأكثر عرضة لخطر مرض “كوفيد-19”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الصحة العالمية يشيد بإجراءات المملكة لتأمين الحجاج ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.