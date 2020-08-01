تغريم 105 مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات بـ نجران

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (105) مخالفين لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة نجران أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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