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فيديو.. الزعاق يتوقع عودة الحرارة لطبيعتها نهاية الأسبوع
بقي على سهيل 19 يومًا وموجة الحر الشديدة ستنكمش
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، اعتدال حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة ابتداءً من يوم الاثنين.
وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: “بقي على سهيل 19 يومًا وموجة الحر الشديدة ستنكمش من يوم الاثنين”.
وأضاف د. خالد الزعاق “سنشعر بعودة الحرارة إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.
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