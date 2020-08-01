2020-08-01

شرطة القصيم تغرم 183 مخالفًا لم يرتدوا الكمامات

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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