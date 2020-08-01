2020-08-01

تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات بـ الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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