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شاهد.. عروض متنوعة وألعاب على واجهة عسير البحرية
تستمر لمدة ثلاثة أيام
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة
نظمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بواجهة عسير البحرية، وذلك بعدد من العروض المتنوعة.
وقد أكد رئيس بلدية الساحل علي سعيد آل جلبان أن هذه الفعاليات تقام وفق توجيهات ومتابعة أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، مبينًا أن هذه الفعاليات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تقام وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا المستجد.
كما بيّن آل جلبان أن الفعاليات تضمنت تقديم عرض توعوي عن مبادرة “#أعمل-خير-ولا-ترمي-في_البحر” والتي تهدف للتوعية بأهمية العمل التطوعي وعظيم ثوابه.
وأضاف أن الفعاليات تضمنت العديد من العروض والألعاب البحرية مثل عرض اللوح الطائر وعرض زوارق الكياك والألعاب المائية العائمة وعروض الدبابات البحرية إضافة إلى عروض بحرية مسائية، حيث قُدمت هذه العروض والألعاب بواسطة فريق جيل اللاعبين (GGA).
وأشار آل جلبان إلى أن اليوم الأول من الفعاليات شهد حضورًا كثيفًا من الزوار والمتنزهين والذين أظهروا التزامًا كبيرًا بالضوابط والتعليمات وبخاصة التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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