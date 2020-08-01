، رسميًّا.. غلطة سراي يعلن بيع عقد "مايكون" لنادي النصر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي غلطة سراي التركي رسميًّا اليوم السبت التوصل لاتفاق بشأن بيع عقد البرازيلي مايكون بيريرا إلى نادي النصر.
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي التركي على "تويتر" اليوم السبت، فإن الاتفاق تم بين الناديَيْن، على أن يستكمل المدافع البرازيلي مشواره مع النادي السعودي مقابل مليون وأربعمائة وثلاثين ألف يورو (1.430.000). كما تمنى حظًّا جيدًا للاعب.
وذكر النادي التركي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "مايكون كان جزءًا أساسيًّا في فريق غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، وحصل معنا على لقب الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، وسجل روكي 6 أهداف في 57 مباراة مع الفريق. نود أن نشكر مايكون بيريرا روكي الذي تمت إعارته إلى النصر السعودي خلال 2018-2019، وسيواصل مسيرته المهنية في هذا النادي، ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".
وكان مايكون قد وصل إلى الرياض قادمًا من تركيا بعد أن وافقت إدارة غلطة سراي على تمديد إعارته مع النصر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، مع تسليم اللاعب مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده.
واتفقت إدارة النصر مع اللاعب البرازيلي مايكون صاحب الـ31 عاما على توقيع عقد لمدة عام كامل بعد انقضاء الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد عامًا ثانيًا.
وانضم مايكون للنصر السعودي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، ودخلت إدارة النصر بعد ذلك في مفاوضات لشراء المدة المتبقية في عقده؛ إذ يرتبط بعقد مع النادي التركي حتى يونيو 2021.
وشارك مايكون مع النصر في 26 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأسهم في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.النصر
رسميًّا.. غلطة سراي يعلن بيع عقد "مايكون" لنادي النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-01
أعلن نادي غلطة سراي التركي رسميًّا اليوم السبت التوصل لاتفاق بشأن بيع عقد البرازيلي مايكون بيريرا إلى نادي النصر.
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي التركي على "تويتر" اليوم السبت، فإن الاتفاق تم بين الناديَيْن، على أن يستكمل المدافع البرازيلي مشواره مع النادي السعودي مقابل مليون وأربعمائة وثلاثين ألف يورو (1.430.000). كما تمنى حظًّا جيدًا للاعب.
وذكر النادي التركي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "مايكون كان جزءًا أساسيًّا في فريق غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، وحصل معنا على لقب الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، وسجل روكي 6 أهداف في 57 مباراة مع الفريق. نود أن نشكر مايكون بيريرا روكي الذي تمت إعارته إلى النصر السعودي خلال 2018-2019، وسيواصل مسيرته المهنية في هذا النادي، ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".
وكان مايكون قد وصل إلى الرياض قادمًا من تركيا بعد أن وافقت إدارة غلطة سراي على تمديد إعارته مع النصر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، مع تسليم اللاعب مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده.
واتفقت إدارة النصر مع اللاعب البرازيلي مايكون صاحب الـ31 عاما على توقيع عقد لمدة عام كامل بعد انقضاء الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد عامًا ثانيًا.
وانضم مايكون للنصر السعودي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، ودخلت إدارة النصر بعد ذلك في مفاوضات لشراء المدة المتبقية في عقده؛ إذ يرتبط بعقد مع النادي التركي حتى يونيو 2021.
وشارك مايكون مع النصر في 26 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأسهم في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:59 PM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:07 AM
أعلن نادي غلطة سراي التركي رسميًّا اليوم السبت التوصل لاتفاق بشأن بيع عقد البرازيلي مايكون بيريرا إلى نادي النصر.
ووفقًا للحساب الرسمي للنادي التركي على "تويتر" اليوم السبت، فإن الاتفاق تم بين الناديَيْن، على أن يستكمل المدافع البرازيلي مشواره مع النادي السعودي مقابل مليون وأربعمائة وثلاثين ألف يورو (1.430.000). كما تمنى حظًّا جيدًا للاعب.
وذكر النادي التركي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "مايكون كان جزءًا أساسيًّا في فريق غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، وحصل معنا على لقب الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، وسجل روكي 6 أهداف في 57 مباراة مع الفريق. نود أن نشكر مايكون بيريرا روكي الذي تمت إعارته إلى النصر السعودي خلال 2018-2019، وسيواصل مسيرته المهنية في هذا النادي، ونتمنى له النجاح في حياته المستقبلية".
وكان مايكون قد وصل إلى الرياض قادمًا من تركيا بعد أن وافقت إدارة غلطة سراي على تمديد إعارته مع النصر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، مع تسليم اللاعب مخالصة مالية نهائية عن العام المتبقي من عقده.
واتفقت إدارة النصر مع اللاعب البرازيلي مايكون صاحب الـ31 عاما على توقيع عقد لمدة عام كامل بعد انقضاء الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد عامًا ثانيًا.
وانضم مايكون للنصر السعودي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم، ودخلت إدارة النصر بعد ذلك في مفاوضات لشراء المدة المتبقية في عقده؛ إذ يرتبط بعقد مع النادي التركي حتى يونيو 2021.
وشارك مايكون مع النصر في 26 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأسهم في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
، رسميًّا.. غلطة سراي يعلن بيع عقد "مايكون" لنادي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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