، أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية علـى الجانبين الفني والتكتيكي.
وتخلل التدريب ، تدريبات لياقية ، وتطبيقات تكتيكية ، ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب ، ويواصل الفريق مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي استعدادًا لملاقاة النصر .
وشهدت تدريبات الهلال اليوم السبت، مشاركة الهداف التاريخي كارلوس إدواردو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، وبذلك تأكدت جاهزيته للمشاركة في ديربي الرياض.
واكتملت صفوف الهلال بعودة كارلوس إدواردو ومشاركة عبدالله المعيوف وأندريه كاريلو بعد تعافيهم من الإصابة حيث باتت مشاركتهم مؤكدة في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر يوم الأربعاء المقبل والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال
أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-01
استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية علـى الجانبين الفني والتكتيكي.
وتخلل التدريب ، تدريبات لياقية ، وتطبيقات تكتيكية ، ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب ، ويواصل الفريق مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي استعدادًا لملاقاة النصر .
وشهدت تدريبات الهلال اليوم السبت، مشاركة الهداف التاريخي كارلوس إدواردو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، وبذلك تأكدت جاهزيته للمشاركة في ديربي الرياض.
واكتملت صفوف الهلال بعودة كارلوس إدواردو ومشاركة عبدالله المعيوف وأندريه كاريلو بعد تعافيهم من الإصابة حيث باتت مشاركتهم مؤكدة في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر يوم الأربعاء المقبل والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
11:57 PM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:06 AM
استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباتهم الاعتيادية؛ بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية علـى الجانبين الفني والتكتيكي.
وتخلل التدريب ، تدريبات لياقية ، وتطبيقات تكتيكية ، ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب ، ويواصل الفريق مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي استعدادًا لملاقاة النصر .
وشهدت تدريبات الهلال اليوم السبت، مشاركة الهداف التاريخي كارلوس إدواردو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، وبذلك تأكدت جاهزيته للمشاركة في ديربي الرياض.
واكتملت صفوف الهلال بعودة كارلوس إدواردو ومشاركة عبدالله المعيوف وأندريه كاريلو بعد تعافيهم من الإصابة حيث باتت مشاركتهم مؤكدة في مباراة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر يوم الأربعاء المقبل والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في إطار الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، أنباء سارة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي ،
المصدر : الخليج 365
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