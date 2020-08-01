محمد بن مسعود - الدمام - زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتم خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود. وصرح “الشرعان” بأن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقًا لحرص أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات. Advertisements 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 11:24 PM "الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف "الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف زار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فارس مخيلف الرويلي المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتم خلال الزيارة معايدة المرضى وتقديم الهدايا والورود. وصرح “الشرعان” بأن الزيارة تستهدف مشاركة فرحة العيد مع المرضى المنومين، وتأتي ضمن برامج الشراكة المجتمعية مع الشؤون الصحية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرات المجتمعية، وفقًا لحرص أمير منطقة الجوف على هذه المبادرات. الكلمات المفتاحية ، "الشرعان"يعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بالجوف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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