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وصفت الحاجة "أماني الحلايقة" الخدمات التي قدمتها أجهزة الدولة لها بموسم الحج الاستثنائي بالمميزة ، مبينة أنه لا يوجد أكثر منها بعبارتها " أكثر من هيك ما فيه" .
وقدمت "الحلايقة" شكرها وتقديرها للمملكة قيادة وشعبًا على تيسير الحج وبذل الغالي والنفيس في سبيل التيسير على الحجاج وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم .
وقالت : من نعمة الله علي قبولي للحج مع زوجي هذا العام على الرغم من جائحة كورونا، مشيدة بمرونة الإجراءات في قبولها بالحج وفق المسار الإلكتروني والتسهيلات المقدمة لها .
وبعثت في ختام حديثها برسالة إلى أهلها في المملكة والأردن قائلة "الله يوفقكم للحج وييسرها لكم كما تيسرت لي، سائلة الله القبول وحسن العمل" .
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 11:13 PM
قدمت شكرها وتقديرها للسعودية قيادة وشعبًا على تيسير الفريضة رغم الجائحة
وصفت الحاجة "أماني الحلايقة" الخدمات التي قدمتها أجهزة الدولة لها بموسم الحج الاستثنائي بالمميزة ، مبينة أنه لا يوجد أكثر منها بعبارتها " أكثر من هيك ما فيه" .
وقدمت "الحلايقة" شكرها وتقديرها للمملكة قيادة وشعبًا على تيسير الحج وبذل الغالي والنفيس في سبيل التيسير على الحجاج وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم .
وقالت : من نعمة الله علي قبولي للحج مع زوجي هذا العام على الرغم من جائحة كورونا، مشيدة بمرونة الإجراءات في قبولها بالحج وفق المسار الإلكتروني والتسهيلات المقدمة لها .
وبعثت في ختام حديثها برسالة إلى أهلها في المملكة والأردن قائلة "الله يوفقكم للحج وييسرها لكم كما تيسرت لي، سائلة الله القبول وحسن العمل" .
، فيديو .. حاجة "أردنية" عن رعاية المملكة لضيوف الرحمن: "أكثر من هيك خدمات ما في" ،
المصدر : الخليج 365
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