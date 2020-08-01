لقطات رائعة بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية، صور بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، صباح اليوم السبت. التقطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية، صور بالأقمار الصناعية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، صباح اليوم السبت. ورفع حجاج بيت الله الحرام التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. Advertisements

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