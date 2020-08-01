بالصور.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 570 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكّنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة. تمكّنت الهيئة العامة للجمارك، من إحباط محاولة تهريب 570.520 حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة.

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