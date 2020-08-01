شكرا لمتابعة خبر عن تغريم مئات المخالفين لعدم ارتدائهم الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كما صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (183) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

و صرّح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (18) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.