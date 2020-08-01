شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الرياض تغرم 114 مخالفًا بـ 1000 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تغريم (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، بـ 1000 ريال. أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن تغريم (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، بـ 1000 ريال. وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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