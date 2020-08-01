شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع متكرر للكهرباء في مركز مغيراء بالعلا منذ 3أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اشتكى سكان حي أبو زرائب بمركز مغیراء، التابع لمحافظة العلا، من كثرة انقطاع التیار الكھربائي منذ 3 أشھر، في الوقت الذي یشھد ارتفاعا في درجات الحرارة

وقال مواطن إنه قام بإبلاغ فرع شركة الكھرباء بمحافظة العلا عن كثرة انقطاع الكھرباء بسبب عدم تحمل كیبل الكھرباء للضغط، وأنه یرغب في حل ھذه المشكلة، مشیراً أنھ لم یجد أي تجاوب واضح من قبل الشركة، وفقًا لعكاظ.

وأضاف أن شركة الكھرباء تباشر إصلاح عداد الكھرباء عندما یتعطل فقط، دون توفیر حل جذري لتكرار الأعطال التي تعاود الظھور مراراً.