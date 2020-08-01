شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .."مواطنة": نشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري على أن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به،.

وأشارت إلى أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .

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وأوضحت "باموسى" أن الحج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم.

وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن.