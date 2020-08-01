شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" تكشف 4 مميزات للمستوردين حال تقديمهم المسبق للبيان الجمركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات تساعد المستوردين في تقليل الوقت المستغرق للفسح. أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات تساعد المستوردين في تقليل الوقت المستغرق للفسح. وقالت الجمارك في تغريدة لها عبر "تويتر" : " تقديمك المسبق للبيان الجمركي وأرشفة المستندات المطلوبة يساعدك كستورد في تقليل الوقت المستغرق للفسح، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الدورة الاقتصادية، وتخفيض التكاليف.

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