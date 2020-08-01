شكرا لمتابعة خبر عن استخراج سيخ " تعليق الذبائح " من جمجمة مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

نجح فریق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكین بمدینة الملك سعود الطبیة، من استخراج سیخ حدیدي (أداة تعلیق الذبائح) من جمجمة مقیم ھندي یبلغ من العمر (32 عاما) إثر حادثة سقوط من علو حسب إفادته.

واستقبل قسم جراحة الوجه والفكین بمدینة الملك سعود الطبیة مقیما ھندیا محولا من مستشفى القویعیة، مع وجود سیخ حدیدي اخترق أنسجة العین الیمنى من الجھة الوحشیة، مع وجود تھشم في سقف العین الیمنى وصولا إلى الجیب الجبھي، وعلى مسافة قریبة من العصب البصري.

وبعد عمل الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل فریق جراحة الوجھ والفكین وجراحة المخ والأعصاب والعیون، وعمل الأشعة المطلوبة، تم إدخال المریض للعملیات على وجھ السرعة، واستخراج السیخ المعدني.