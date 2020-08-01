شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إندونيسية تعبر عن سعادتها بأداء الحج بدموع منهمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو، حاجة إندونيسية مُقيمة في المملكة منذ عام ونصف، إذ عبّرت عن سعادتها بأداء الفريضة بدموع منهمرة.
وأكد الحاجة، أن الأمر بالنسبة لها كان نعمة من الله "عز وجل"، إذ أنه حدث قبل مغادرتها المملكة للأبد.
وقالت : " أعيش في الخبر وأتيت إلى المملكة، لأن زوجي يعمل هنا، ثم اتصلت بها سيدة من وزارة الحج وبشرتها بقبولها لأداء الفريضة " .
وأكدت أن إجراءات الحج منظمة بشكل رائع، مقدمة الشكر لوزارة الصحة ووزارة الحج وجميع الجهات المختصة، وكذلك إلى النساء السعوديات اللائي يفرحن برؤية أطفالها في أي مكان.
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