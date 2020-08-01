شكرا لمتابعة خبر عن استمرار فتح الطرق في فيفاء بعد تساقط الصخور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فيفاء (صدى):

تواصل بلدية محافظة فيفاء أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة بعد الأمطار الغزيرة التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال موجة الأمطار الحالية.

واستنفرت البلدية بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وقامت بفتح الطرق من تساقط الصخور، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، التي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار .

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان أن عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية تأثرت من الأمطار ، وقد جرى مباشرتها وفتحها في أوقات قياسية ومنها طريق 20 وطريق الحزام وطريق القزعة وطريق آل برقان وطريق السربة والعمامي والسلماني وآل شراحيل وغيرها من الطرق المتأثرة.

وأكد علوان أن البلدية ما زالت مستمرة في متابعة الحالة المطرية، حيث شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة، تتابع من خلاله أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.