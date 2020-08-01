شاهد..أبناء خادم الحرمين الشريفين بالترتيب

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود، مقطع فيديو أظهر أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله بالترتيب. نشر الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود، مقطع فيديو أظهر أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله بالترتيب. وتضمنت أسماء ابناء الملك سلمان بالترتيب : " فهد - سلطان - أحمد - عبدالعزيز - فيصل - محمد - سعود - تركي - خالد - نايف - بندر - راكان - " وجاء ترتيب صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبناء خادم الحرمين الشريفين، السادس بين ابناء الملك سلمان.

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