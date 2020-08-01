بالصور.. وزارة الحج تعايد ضيوف الرحمن بالشيكولاتة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): عايدت وزارة الحج والعمرة، حجاج بيت الله الحرام بهدايا تذكارية احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة. عايدت وزارة الحج والعمرة، حجاج بيت الله الحرام بهدايا تذكارية احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة. وأكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق " يوم القر "، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

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